Даса — о матче с «Зенитом» в Кубке: у «Динамо» есть шансы — мы верим в свои силы

Защитник «Динамо» Эли Даса оценил игры с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ и Кубке России, а также поделился ожиданиями от кубкового противостояния с «Зенитом» в Пути регионов.

«Очень тяжёлая игра. «Крылья» во всех трёх матчах проявили себя очень качественно. Самое главное, что мы заработали три очка в матче РПЛ.

«Зенит» в Кубке? Конечно, это другой уровень. Понимаю, что будет очень тяжело, но у нас есть шансы — мы верим в свои силы», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится 15 марта в Санкт-Петербурге. Бело-голубые в прошлом розыгрыше сумели дойти до финала, но уступили в главной игре турнира московскому «Спартаку» со счётом 1:2.