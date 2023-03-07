Даса — о матче с «Зенитом» в Кубке: у «Динамо» есть шансы — мы верим в свои силы
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Защитник «Динамо» Эли Даса оценил игры с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ и Кубке России, а также поделился ожиданиями от кубкового противостояния с «Зенитом» в Пути регионов.
«Очень тяжёлая игра. «Крылья» во всех трёх матчах проявили себя очень качественно. Самое главное, что мы заработали три очка в матче РПЛ.
«Зенит» в Кубке? Конечно, это другой уровень. Понимаю, что будет очень тяжело, но у нас есть шансы — мы верим в свои силы», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится 15 марта в Санкт-Петербурге. Бело-голубые в прошлом розыгрыше сумели дойти до финала, но уступили в главной игре турнира московскому «Спартаку» со счётом 1:2.
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