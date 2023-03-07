Кузнецов: Обляков — универсальный футболист для ЦСКА. Будет таким и для сборной России

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на попадание полузащитника армейцев Ивана Облякова в расширенный список национальной команды России для участия в мартовском сборе.
«Всё время нужно искать новые лица, новых футболистов: тех, кто ещё не был в сборной, и давать им шанс, обкатывать. Потому что сборная – это особый случай. Туда все стремятся попасть, показывать себя с самой лучшей стороны на сборах. Я не удивлён, что Облякова вызвали, потому что Ваня такой универсальный футболист для ЦСКА и, наверное, будет таким и для сборной. Он несколько позиций закрывает на поле и очень полезно действует», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.
В текущем сезоне РПЛ Обляков провёл за ЦСКА 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
- 7 марта 2023
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