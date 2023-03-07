УЕФА вернёт деньги 19 тысячам болельщиков «Ливерпуля» за финал Лиги чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте объявил о выплате компенсаций 19 618 болельщикам «Ливерпуля» за финал Лиги чемпионов 2022 года, когда их команда в Париже играла с «Реалом» (0:1).
Начало матча было задержано на 36 минут из-за беспорядков у «Стад де Франс». УЕФА и министр внутренних дел Франции обвинили в случившимся фанатов «Ливерпуля», на защиту которых встал клуб.
УЕФА пришлось заказать независимый отчёт, который выявил, что ответственность за беспорядки перед матчем несёт сама организация. Сегодня, 7 марта, УЕФА объявил, что выплатит болельщикам «Ливерпуля» компенсацию. Её получит те, кто не смог пройти на стадион до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на «Стад де Франс». Право на компенсацию также имеют фанаты «Реала» и нейтральные болельщики, испытавшие проблемы со входом на арену.
- 7 марта 2023
-
16:05
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:41
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
14:53
-
14:48
-
14:46
-
14:40
-
14:35
-
14:21
-
14:15
-
14:08
-
14:04
-
14:01
-
13:53
-
13:39
-
13:30
-
13:30
-
13:27
-
13:18
-
13:17
-
13:09
-
13:06
-
13:02
-
12:53
-
12:46
-
12:42