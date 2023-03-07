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УЕФА вернёт деньги 19 тысячам болельщиков «Ливерпуля» за финал Лиги чемпионов

УЕФА вернёт деньги 19 тысячам болельщиков «Ливерпуля» за финал Лиги чемпионов
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УЕФА на своём официальном сайте объявил о выплате компенсаций 19 618 болельщикам «Ливерпуля» за финал Лиги чемпионов 2022 года, когда их команда в Париже играла с «Реалом» (0:1).

Начало матча было задержано на 36 минут из-за беспорядков у «Стад де Франс». УЕФА и министр внутренних дел Франции обвинили в случившимся фанатов «Ливерпуля», на защиту которых встал клуб.

УЕФА пришлось заказать независимый отчёт, который выявил, что ответственность за беспорядки перед матчем несёт сама организация. Сегодня, 7 марта, УЕФА объявил, что выплатит болельщикам «Ливерпуля» компенсацию. Её получит те, кто не смог пройти на стадион до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на «Стад де Франс». Право на компенсацию также имеют фанаты «Реала» и нейтральные болельщики, испытавшие проблемы со входом на арену.

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