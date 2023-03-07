Радимов рассказал, что его разочаровало в 18-м туре РПЛ

Российский тренер Владислав Радимов высказался о главных разочарованиях по итогам 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Он выделил «со знаком минус» игру «Ростова», судейские решения Виталия Мешкова и оплошности защитника «Краснодара» Кайо.

«Друзья, решил по итогам прошедшего тура РПЛ рассказать о трёх главных впечатлениях со знаком минус.

Судейские решения Мешкова. Да, судейство Мешкова и последующее за ним объяснение коллеги подарили потрясающую реакцию Андрея Аршавина в студии, но в важных матчах хочется видеть безошибочное судейство и по возможности избегать таких ляпов.

«Ростов». Очень расстроил «Ростов», причём всё в совокупности: тактическая схема с двумя габаритными нападающими Голенковым и Комличенко не принесла результата; игроки ростовчан, казалось, действовали без огня; весеннее поле ростовской арены оказалось не готово к возобновлению чемпионата; пустые трибуны традиционно полной ростовской арены только дополнили грустные впечатления от матча. Хочется, чтобы «Ростов» встрепенулся и вернулся к своему прошлогоднему образцу.

Ошибки Кайо. «Торпедо» ещё ни разу в чемпионате не забивало дважды за матч, но когда в обороне соперника играет Кайо, возможно всё. Безобразная игра бразильца, которому дают бесконечное количество шансов в «Краснодаре», не оставляет ничего, кроме разочарования. Но есть и плюсы — благодаря его игре Лебеденко побил рекорд Наталушко как автор самого возрастного гола в истории чемпионата», — написал Радимов в своём телеграм-канале.