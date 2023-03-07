Радимов: Бердыев находится в отличной тренерской форме. Мастер!

Российский тренер Владислав Радимов высказался о наставнике «Сочи» Курбане Бердыеве. Напомним, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сочинцы обыграли московский ЦСКА со счётом 2:0. Дубль в составе южной команды оформил Лука Джорджевич.

«Курбана Бекиевича более трёх лет не было в нашем чемпионате, но возвращение оказалось более чем успешным, а Бердыев показал, что находится в отличной тренерской форме — его команда действовала дисциплинировано и строго, а замены перевернули игру и решили исход. Мастер!» — написал Владислав Радимов в своём телеграм-канале.

Победа позволила «Сочи» набрать 28 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА, у которого 29 очков, остался на пятой строчке.