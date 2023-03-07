Боснийский клуб оштрафован за кричалки и плакаты фанатов в поддержку России

Боснийский клуб «Борац» оштрафован за поведение своих болельщиков на матче чемпионата страны. Фанаты клуба из города Баня-Лука скандировали политические кричалки и разместили на трибуне ряд политических плакатов. В частности они развернули российский флаг с надписью «Слава России», информирует Klix.

Утверждается, что помимо штрафа «Борац» получил и другое наказание в виде условного закрытия стадиона — в случае повторения нарушений клуб будет вынужден проводить домашние матчи при пустых трибунах.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Российский футбольный союз рассматривал вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, но окончательное решение так и не было принято.