62-летний Кларксон обогнал Артету в списке самых сексуальных мужчин Великобритании

Бывший ведущий Top Gear и Grand Tour Джереми Кларксон признан самым сексуальным мужчиной Великобритании. Об этом сообщает Evening Standard. По сведениям источника, такое решение вынесли две тысячи женщин на сайте знакомств для тех, кто хочет внебрачную связь.

Второе место в рейтинге занял бывший футболист «Тоттенхэма» Гари Линекер, девятое — главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета.

Полный рейтинг:

1. Джереми Кларксон;

2. Гари Линекер;

3. Майк Тиндалл (бывший регбист);

4. Райан Рейнольдс (актёр);

5. Мартин Льюис (актёр);

6. Дермот О’Лири (телеведущий);

7. Идрис Эльба (актёр);

8. Владимир Зеленский (президент Украины);

9. Микель Артета;

10. Чарли Маллинс (актёр).

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