«Краснодар» продаёт билеты только на сектора, которые попадают в телетрансляцию

«Краснодар» ограничил продажу билетов на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Динамо». «Быки» закрыли продажу на те сектора своего стадиона, которые не попадают в картинку телетрансляции, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 11 марта в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, сейчас Fan ID или карта болельщика требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России. На фоне этого нововведения многие активные болельщики российских клубов объявили бойкот матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.