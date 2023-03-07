Дембеле восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Он может пропустить матч с «Реалом»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле, который получил травму в матче 19-го тура Примеры с «Жироной» (1:0), не успеет восстановиться к матчу первенства Испании с «Атлетиком», который пройдёт 12 марта, а также, вероятнее всего, пропустит ответную встречу с «Реалом» в Кубке Испании, сообщает RAC1.

Восстановление француза проходит медленнее, чем ожидалось, первоначально он должен был восстановиться к игре с командой из Бильбао. Из-за повреждения он пропустил противостояние сине-гранатовых с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, по итогам которого команда Хави завершила выступление в турнире.

В текущем сезоне Дембеле провёл 28 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором семи результативных передач.

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