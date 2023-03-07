Дембеле восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Он может пропустить матч с «Реалом»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле, который получил травму в матче 19-го тура Примеры с «Жироной» (1:0), не успеет восстановиться к матчу первенства Испании с «Атлетиком», который пройдёт 12 марта, а также, вероятнее всего, пропустит ответную встречу с «Реалом» в Кубке Испании, сообщает RAC1.
Восстановление француза проходит медленнее, чем ожидалось, первоначально он должен был восстановиться к игре с командой из Бильбао. Из-за повреждения он пропустил противостояние сине-гранатовых с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, по итогам которого команда Хави завершила выступление в турнире.
В текущем сезоне Дембеле провёл 28 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором семи результативных передач.
Самые быстрые футболисты сезона-2022/2023:
- 7 марта 2023
-
17:29
-
17:23
-
17:08
-
17:00
-
17:00
-
16:54
-
16:51
-
16:45
-
16:12
-
16:07
-
16:05
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:41
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
14:53
-
14:48
-
14:46
-
14:40
-
14:35
-
14:21
-
14:15
-
14:08
-
14:04
-
14:01
-
13:53
-
13:39
-
13:30