Мостовой: Слуцкий в нашем футболе никто. Он книжек начитался, но мяч не видел никогда

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой жёстко раскритиковал бывшего главного тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого. Мостовой считает, что Слуцкий знает футбол только в теории, а на практике он в нём не разбирается. По мнению Александра, Леонид может считаться одним из лучших тренеров XXI века только у людей, которые никогда не играли в футбол.

«Чего мы привязались к этому Слуцкому? У кого он считается одним из лучших тренеров XXI века? Только у людей, кто в футбол не играл. Это кошмар вообще. У тех, кто играл в футбол, он не будет им считаться. Мне вообще всё равно, что говорит Слуцкий, потому что для меня это вообще никто. В нашем футболе он — никто.

Пускай комментирует матчи. Он же хорошо разбирается в футболе, только играть не умеет. Книжек начитались, а потом разбираются. Смешно смотреть. И все прыгают от радости. Но если приходит куда-то Мостовой, то все начинают критиковать. Зато у нас какой-то Слуцкий, который мяч не видел никогда и пожонглировать им не сможет… Вот в этом и беда нашего футбола.

Сейчас Слуцкий ещё и испанский футбол комментирует. Как можно до такого дойти? Столько людей играли в Испании, Англии, Германии, но их не зовут, а зовут Слуцкого. Это нонсенс. Это всё равно, что меня сейчас позовут на программу «Форум гинекологии», травматологии или стоматологии. Скажу, что книжек начитался, но я же всё равно не смогу так, как люди, которые много лет отдали этой работе», — приводит слова Мостового Legalbet.