РПЛ подтвердила перенос матча «Торпедо» — «Урал» на «Арену Химки»
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Российская Премьер-Лига подтвердила перенос матча 19-го тура чемпионата России «Торпедо» Москва – «Урал» (Екатеринбург) 11 марта на стадион «Арена Химки». Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.
Ранее «Торпедо» официально обратилось в Российскую Премьер-Лигу с просьбой рассмотреть вопрос о переносе матча с «Уралом» с Большой спортивной арены Олимпийского комплекса «Лужники» на резервный стадион — «Арену Химки» — в связи с недостаточной готовностью газона на БСА «Лужники».
В нынешнем сезоне чемпионата России «Торпедо» занимает последнее, 16-е место, набрав семь очков в 18 матчах. «Урал» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 22 балла. Предыдущая встреча команд в РПЛ завершилась победой «Урала» со счётом 2:0.
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