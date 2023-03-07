90min: вероятность победы «Баварии» в Лиге чемпионов — 26%, «Манчестер Сити» — 19%

Аналитический сайт 90min назвал «Баварию» основным претендентом на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. По мнению ресурса, немецкий коллектив одержит победу в турнире с вероятностью 26%. «Манчестер Сити» компания назвала как второго фаворита в борьбе за еврокубок. Их победу в соревновании оценили в 19%. Тройку в рейтинге замыкает мадридский «Реал» (14%).
Напомним, мюнхенцы и мадридцы сыграли первые матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Юлиана Нагельсмана на первой стадии плей-офф встречается с «ПСЖ», а подопечные Карло Анчелотти — с «Ливерпулем». В первой игре мюнхенцы обыграли парижан со счётом 1:0, а мадридцы разгромили мерсисайдцев со счётом 5:2. «Горожане» в первом противостоянии сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (1:1).
10 финалов Лиги чемпионов для «Ливерпуля»: как они проходили?
- 7 марта 2023
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