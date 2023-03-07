Футбольная ассоциация Англии расследует поведение «Арсенала» во время празднования гола

Празднование лондонским «Арсеналом» победного гола в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:2) станет предметом расследования со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA). Об этом сообщает Goal.

На седьмой добавленной минуте Рейсс Нельсон забил третий мяч «Арсенала» в матче, что вызвало бурную радость игроков команды. К празднованию присоединились запасные игроки и члены тренерского штаба. Они выбежали на поле, что запрещено правилами. Главный арбитр матча Крис Кавана включил эпизод в отчёт о матче. Английское футбольное руководство проведёт соответствующее расследование. Сам клуб пока не получил от FA просьб о комментариях по эпизоду.

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, опережая «Манчестер Сити» на пять очков.