Каррагер: «Арсенал» сохранил отставание от «Манчестер Сити». Я восхищён
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Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер оценил выступление лондонского «Арсенала» в текущем сезоне английской Премьер-лиги.
«Когда Жезус получил травму, «Арсенал» опережал «Манчестер Сити» на пять очков. Как давно он уже травмирован? Два или три месяца? Они всё ещё сохраняют отрыв в пять очков. Вы должны отдать команде должное за это. Габриэль вот-вот вернётся, он стал открытием для меня, я восхищён их выступлением», — сказал Каррагер в эфире английского телевидения.
Победа над «Борнмутом» позволила подопечным Микеля Артеты набрать 63 очка и вернуть прежний отрыв от «Манчестер Сити», который занимает вторую строчку английского чемпионата.
Слишком много эмоций. «Ливерпуль», «Арсенал» и другие. ХиТ#137:
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