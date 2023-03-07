Лапорта: «Барселона» никогда не подкупала и не собиралась подкупать судей
Поделиться
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал обвинения в воздействии на арбитров в адрес клуба.
«Пусть всем будет ясно: «Барса» никогда не подкупала и не собиралась подкупать судей. Абсолютно никогда. Факты противоречат тем, кто пытается изменить историю», — приводит слова Лапорты Football Espana.
Ранее появилась информация о том, что «Барселона» переводила деньги бывшему руководителю судейского департамента Испании Энрикесу Негрейре. В клубе объяснили это тем, что заказывали судейские отчёты.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 62 очка в 24 матчах и опережает идущий вторым мадридский «Реал» на девять очков.
Комментарии
- 7 марта 2023
-
19:03
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:42
-
18:15
-
18:13
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:52
-
17:50
-
17:42
-
17:29
-
17:23
-
17:08
-
17:00
-
17:00
-
16:54
-
16:51
-
16:45
-
16:12
-
16:07
-
16:05
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:41
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
15:20
-
15:15
-
15:10
Партнерский контент