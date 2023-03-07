Лапорта: «Барселона» никогда не подкупала и не собиралась подкупать судей

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал обвинения в воздействии на арбитров в адрес клуба.

«Пусть всем будет ясно: «Барса» никогда не подкупала и не собиралась подкупать судей. Абсолютно никогда. Факты противоречат тем, кто пытается изменить историю», — приводит слова Лапорты Football Espana.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» переводила деньги бывшему руководителю судейского департамента Испании Энрикесу Негрейре. В клубе объяснили это тем, что заказывали судейские отчёты.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 62 очка в 24 матчах и опережает идущий вторым мадридский «Реал» на девять очков.