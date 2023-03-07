Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Боруссия Д. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Языджи отреагировал на информацию, что ЦСКА начнёт переговоры с нападающим летом

Агент Языджи отреагировал на информацию, что ЦСКА начнёт переговоры с нападающим летом
Комментарии

Адем Чебеджи, агент нападающего «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ранее выступавшего за ЦСКА, отреагировал на информацию, что армейцы могут летом вступить в переговоры по трансферу турецкого игрока.

«В настоящее время Юсуф является игроком «Трабзонспора» по контракту. Неправильно говорить об этом сейчас. Давайте поговорим об этом в конце сезона. ЦСКА всегда будет занимать особенное место в сердце Юсуфа», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2021/2022 Языджи выступал за московский ЦСКА на правах аренды. Турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов. В текущем сезоне Юсуф провёл десять матчей. Игрок забил два гола.

«Сочи» готов кошмарить РПЛ. Как Бердыев изменил команду и «задушил» ЦСКА «Сочи» готов кошмарить РПЛ. Как Бердыев изменил команду и «задушил» ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023