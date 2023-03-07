Агент Языджи отреагировал на информацию, что ЦСКА начнёт переговоры с нападающим летом
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Адем Чебеджи, агент нападающего «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ранее выступавшего за ЦСКА, отреагировал на информацию, что армейцы могут летом вступить в переговоры по трансферу турецкого игрока.
«В настоящее время Юсуф является игроком «Трабзонспора» по контракту. Неправильно говорить об этом сейчас. Давайте поговорим об этом в конце сезона. ЦСКА всегда будет занимать особенное место в сердце Юсуфа», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В сезоне-2021/2022 Языджи выступал за московский ЦСКА на правах аренды. Турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов. В текущем сезоне Юсуф провёл десять матчей. Игрок забил два гола.
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