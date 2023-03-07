Недавно «Сатурн» на своём официальном сайте объявил о назначении экс-футболиста сборной России Романа Широкова на пост директора раменского клуба. Примечательно, что во времена игровой карьеры Широков успел поиграть за «Сатурн» в 2005 году.
Как вы относитесь к возвращению Романа Широкова в российский футбол?
Ранее занимавший должность директора «Сатурна» Константин Климов продолжит работу в структуре чёрно-синих и будет заместителем Широкова.
Напомним, команда из Раменского выступает во Второй лиге. «Сатурн» начнёт второй этап сезона-2022/2023 с девятого места в турнирной таблице подгруппы «3А».
Широков является воспитанником и бывшим игроком московского ЦСКА. Футболист также выступал за «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». После завершения карьеры он работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо».
- 7 марта 2023
-
19:10
-
19:03
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:42
-
18:15
-
18:13
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:52
-
17:50
-
17:42
-
17:29
-
17:23
-
17:08
-
17:00
-
17:00
-
16:54
-
16:51
-
16:45
-
16:12
-
16:07
-
16:05
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:41
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
15:20
-
15:15