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Как вы относитесь к возвращению Романа Широкова в российский футбол?

Как вы относитесь к возвращению Романа Широкова в российский футбол?
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Недавно «Сатурн» на своём официальном сайте объявил о назначении экс-футболиста сборной России Романа Широкова на пост директора раменского клуба. Примечательно, что во времена игровой карьеры Широков успел поиграть за «Сатурн» в 2005 году.

Как вы относитесь к возвращению Романа Широкова в российский футбол?

Ранее занимавший должность директора «Сатурна» Константин Климов продолжит работу в структуре чёрно-синих и будет заместителем Широкова.

Напомним, команда из Раменского выступает во Второй лиге. «Сатурн» начнёт второй этап сезона-2022/2023 с девятого места в турнирной таблице подгруппы «3А».

Широков является воспитанником и бывшим игроком московского ЦСКА. Футболист также выступал за «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». После завершения карьеры он работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо».

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