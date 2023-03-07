Павлюченко: Fan ID нужно убирать! 4 тысячи болельщиков на «Спартаке» — никуда не годится

Бывший российский футболист Роман Павлюченко раскритиковал внедрение паспорта болельщика на матчи Российской Премьер-Лиги.
«Послушайте, чтобы «Спартак» играл при четырёх тысячах болельщиков — это никуда не годится! Моё мнение, вообще нужно Fan ID убирать. Для чего он нужен? Футбол — это игра для миллионов людей. Все хотят смотреть. Даже те, кто приходит на стадион, должны получить удовольствие от футбола.
Я просто не делал паспорт болельщика, не знаю всю процедуру оформления — тяжело, долго это делается. Если бы это заняло 20 минут — проблем бы не возникло. А если три-четыре дня… У каждого свои проблемы, работа, учёба. Я вообще не понимаю, для чего это. То, что болельщики не приходят — очень плохо. Я читал интервью футболистов, им это тоже не нравится», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 7 марта 2023
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