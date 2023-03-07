«МЮ» постарается летом продать Магуайра, Марсьяля, Мактоминея и ещё ряд футболистов

«Манчестер Юнайтед» готов продать несколько своих футболистов в летнее трансферное окно, чтобы получить средства на усиление команды.
Как сообщает 90min, в клубе готовы расстаться с капитаном команды Гарри Магуайром, несмотря на то что он в 2019 году был приобретён у «Лестера» за внушительную сумму. Главный тренер команды Эрик тен Хаг считает Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса основной парой защитников и готов отпустить 30-летнего Магуайра в другой клуб. Сам Магуайр также неоднократно заявлял, что ему не нравится роль запасного, так как он может лишиться места в сборной Англии.
Также в список игроков на продажу попали воспитанник клуба полузащитник Скотт Мактоминей и французский форвард Антони Марсьяль. По мнению руководства, эти игроки за годы в клубе не смогли в полной мере реализовать свой потенциал.
Защитники Эрик Бейи и Алекс Теллес, а также вратарь Дэн Хендерсон, находящиеся сейчас в арендах в других клубах, также не входят в планы Эрика тен Хага.
- 7 марта 2023
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