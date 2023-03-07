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Галтье: «ПСЖ» должен вести себя гораздо более агрессивно

Галтье: «ПСЖ» должен вести себя гораздо более агрессивно
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Все матчи важны. Мы участвуем в очень трудном соревновании. Будет победитель и проигравший. Все матчи мы играем с амбициями победить. Лига чемпионов — это всегда очень высокая цель. «ПСЖ» должен вести себя гораздо более агрессивно и побеждать. Если мы будем в таком настроении, у нас есть возможность пройти в следующий раунд завтра вечером. План на игру будет отличаться от первого матча. Присутствие Мбаппе даст больше возможностей в атаке.

У каждой системы есть недостатки и сильные стороны. В последних играх мы пропускали голы. Мы должны это исправить, мы работаем над этим с игроками, много говорим об этом. Я провёл много времени с некоторыми из моих игроков сегодня утром. У нас есть недостатки, но они также есть и у соперника. Мы должны быть очень бдительными и очень смелыми в атаке», — приводит слова Галтье RMC Sport.

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