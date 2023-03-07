Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо интересен клубам АПЛ

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может перебраться в английскую Премьер-лигу.

«Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией с новым контрактом Адриена Рабьо в «Ювентусе». Текущий контракт Рабьо с туринским клубом истекает ближайшим летом, а сам игрок ранее заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии. При этом «Ювентус» также не оставляет надежды продлить контракт с полузащитником. Клуб и его представители уже инициировали переговоры по новому соглашению, сообщает 90min.

27-летний Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. В текущем сезоне француз провёл 29 матчей за туринский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.