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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо интересен клубам АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо интересен клубам АПЛ
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Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может перебраться в английскую Премьер-лигу.

«Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией с новым контрактом Адриена Рабьо в «Ювентусе». Текущий контракт Рабьо с туринским клубом истекает ближайшим летом, а сам игрок ранее заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии. При этом «Ювентус» также не оставляет надежды продлить контракт с полузащитником. Клуб и его представители уже инициировали переговоры по новому соглашению, сообщает 90min.

27-летний Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. В текущем сезоне француз провёл 29 матчей за туринский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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