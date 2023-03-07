«Челси» — «Боруссия» Д: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 7 марта, состоится ответный матч в рамках Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В английской Премьер-лиге команда Грэма Поттера занимает десятое место, подопечные Эдена Терзича в Бундеслиге располагаются на второй строчке.

Напомним, первая встреча команд завершилась победой «Боруссии» со счётом 1:0. Единственный гол забил Карим Адейеми. Победитель двухматчевого противостояния отправится в 1/4 финала Лиги чемпионов. Проигравший покинет нынешний розыгрыш турнира.

Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии: