Верратти — о матче с «Баварией»: все мои партнёры уверены в себе

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал о состоянии команды накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
«Это очень важная игра. В первом домашнем матче мы проиграли со счётом 1:0, но впереди ещё одна встреча. Мы должны провести отличный матч с отличной командой. Все мои партнёры уверены в себе. Мы готовы.
После поражения в первом матче мы поговорили друг с другом. У нас было три игры, три победы. Мы нашли свой путь, уверенность. Чтобы победить здесь, нужно быть готовым на 100 процентов — как индивидуально, так и коллективно. На поле будет много отличных игроков. Мы должны показать, что мы хороши, что мы сильны.
Победы помогают выигрывать. В течение недели работаешь лучше, голова спокойнее. Мы нашли закономерность, которую очень хорошо знаем, мы хорошо себя чувствуем, хорошо сбалансированы. Мы выиграли в матче с «Марселем», в котором шла борьба за чемпионство. Завтра будет игра с великой командой. Нужно провести идеальный матч, как я уже сказал», — приводит слова Верратти RMC Sport.
Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится завтра, 8 марта. Встреча начнётся в 23:00 мск.
- 7 марта 2023
-
20:33
-
20:28
-
20:24
-
20:13
-
20:09
-
20:07
-
20:02
-
20:00
-
19:58
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:10
-
19:03
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:42
-
18:15
-
18:13
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:52
-
17:50
-
17:42
-
17:29
-
17:23
-
17:08
-
17:00
-
17:00
-
16:54
-
16:51
-
16:45
-
16:12