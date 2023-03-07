Верратти — о матче с «Баварией»: все мои партнёры уверены в себе

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал о состоянии команды накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Это очень важная игра. В первом домашнем матче мы проиграли со счётом 1:0, но впереди ещё одна встреча. Мы должны провести отличный матч с отличной командой. Все мои партнёры уверены в себе. Мы готовы.

После поражения в первом матче мы поговорили друг с другом. У нас было три игры, три победы. Мы нашли свой путь, уверенность. Чтобы победить здесь, нужно быть готовым на 100 процентов — как индивидуально, так и коллективно. На поле будет много отличных игроков. Мы должны показать, что мы хороши, что мы сильны.

Победы помогают выигрывать. В течение недели работаешь лучше, голова спокойнее. Мы нашли закономерность, которую очень хорошо знаем, мы хорошо себя чувствуем, хорошо сбалансированы. Мы выиграли в матче с «Марселем», в котором шла борьба за чемпионство. Завтра будет игра с великой командой. Нужно провести идеальный матч, как я уже сказал», — приводит слова Верратти RMC Sport.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится завтра, 8 марта. Встреча начнётся в 23:00 мск.