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УАФ: Joma сообщила, что не имеет отношения к презентации игровой формы «Зенита»

УАФ: Joma сообщила, что не имеет отношения к презентации игровой формы «Зенита»
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Украинская ассоциация футбола заявила, что испанская компания одежды Joma не имеет отношения к презентации новой игровой формы петербургского «Зенита».

«Фирма Joma сообщила, что не имеет отношения к разработке и презентации новой формы российского клуба. В письме компании сообщается: «Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из России и Беларуси.

У нас нет прямого контакта — ни коммерческого, ни спонсорского — с каким-либо профессиональным клубом там, и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации индивидуального стиля новой формы «Зенита», — говорится в заявлении федерации.

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