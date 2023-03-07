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Верратти: «ПСЖ» повезло, что Мбаппе с нами

Верратти: «ПСЖ» повезло, что Мбаппе с нами
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался о партнёре по команде нападающем Килиане Мбаппе.

«Килиан — это Килиан. Нам повезло, что он с нами. У него отличный характер, нам нужны такие игроки, как он. У нас есть уверенность. Мы знаем, что ничего не потеряно. Уверен, что завтра наша команда выложится по максимуму.

В таких матчах нам нужен каждый. Мбаппе — игрок, который всегда должен присутствовать в больших матчах. «Бавария» привыкла играть такие матчи, поэтому мы готовы выложиться на 100 процентов. Килиан и Лео Месси, игроки с большим опытом, оказывают помощь», — приводит слова Верратти RMC Sport.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится завтра, 8 марта. Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.

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