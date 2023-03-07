Главный скаут «Реала» встретился с отцом полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема
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Глава скаутской службы мадридского «Реала» Хуни Калафат провёл встречу с отцом полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема.
По информации Footmercato, отец футболиста и представитель мадридского клуба провели в лондонском отеле Chelsea Harbor встречу, в ходе которой Калафат представил проект клуба и рассказал о роли в нём Беллингема.
Возможный трансфер Беллингема во многом связан с неясными перспективами полузащитников Луки Модрича и Тони Крооса в «Реале».
Ожидается, что сумма сделки может составить не менее € 100 млн.
В текущем сезоне на счету 19-летнего Беллингема десять голов и семь голевых передач в 31 матче во всех турнирах в составе дортмундского клуба.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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