Главный скаут «Реала» встретился с отцом полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Глава скаутской службы мадридского «Реала» Хуни Калафат провёл встречу с отцом полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема.

По информации Footmercato, отец футболиста и представитель мадридского клуба провели в лондонском отеле Chelsea Harbor встречу, в ходе которой Калафат представил проект клуба и рассказал о роли в нём Беллингема.

Возможный трансфер Беллингема во многом связан с неясными перспективами полузащитников Луки Модрича и Тони Крооса в «Реале».

Ожидается, что сумма сделки может составить не менее € 100 млн.

В текущем сезоне на счету 19-летнего Беллингема десять голов и семь голевых передач в 31 матче во всех турнирах в составе дортмундского клуба.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.