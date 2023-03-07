Нагельсман оценил готовность Мане к матчу с «ПСЖ»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал о состоянии нападающего Садио Мане накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«Он всё ближе и ближе к восстановлению. Я не думаю, что он выйдет в старте завтра, но мы рады его возвращению. Всё зависит от счёта в матче. Садио может быть игроком, который решит исход, выйдя на замену», — приводит слова специалиста RMC Sport.
Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится завтра, 8 марта. Встреча начнётся в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой «Баварии» с минимальным счётом. Мюнхенский клуб выиграл группу с «Интером», «Барселоной» и «Викторией», а «ПСЖ» занял второе место в квартете с «Бенфикой», «Ювентусом» и «Маккаби» Хайфа.
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