Нагельсман оценил готовность Мане к матчу с «ПСЖ»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал о состоянии нападающего Садио Мане накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Он всё ближе и ближе к восстановлению. Я не думаю, что он выйдет в старте завтра, но мы рады его возвращению. Всё зависит от счёта в матче. Садио может быть игроком, который решит исход, выйдя на замену», — приводит слова специалиста RMC Sport.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится завтра, 8 марта. Встреча начнётся в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой «Баварии» с минимальным счётом. Мюнхенский клуб выиграл группу с «Интером», «Барселоной» и «Викторией», а «ПСЖ» занял второе место в квартете с «Бенфикой», «Ювентусом» и «Маккаби» Хайфа.