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УАФ рассмотрит дела украинских футболистов, играющих в России

УАФ рассмотрит дела украинских футболистов, играющих в России
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Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола ознакомится с делами украинцев, которые выступают за профессиональные российские клубы, на предмет нарушения кодекса этики и честной игры.

Иванисеня продолжает выступать за «Крылья Советов», Кулаков – за «Урал», Мампасси – за «Локомотив» (на данный момент он арендован турецким «Антальяспором»), Калинин – за «Ростов» (на данный момент он арендован «Факелом»), Сагуткин – за «Акрон».

Отметим, что в прошлом году украинские защитник «Динамо» Иван Ордец и игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий покинули свои клубы.

Ранее Украинская ассоциация футбола заявила, что испанская компания одежды Joma не имеет отношения к презентации новой игровой формы петербургского «Зенита».

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