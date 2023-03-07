Вегорст объяснил, зачем коснулся таблички на «Энфилде»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст объяснил, зачем коснулся таблички «This is Anfield» перед матчем 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:7).

«Обычно я не реагирую на происходящее в СМИ, но в этот раз это стоит сделать, потому что вы, прекрасные болельщики «Манчестер Юнайтед», важны для меня. Я хочу объяснить, что происходило на распространившемся видео.

Из сборной Нидерландов я знаю, что ван Дейк всегда трогает табличку, и я решил помешать ему, пытаясь вывести его из себя перед игрой.

В детстве я поддерживал «Твенте», а сейчас являюсь игроком «Манчестер Юнайтед», и моя приверженность клубу не может быть подвергнута сомнениям. Воскресенье было для нас ужасным днём. Мы сделаем всё возможное, чтобы исправиться на следующих неделях. Мы вернёмся вместе и достигнем наших целей в этом сезоне», — приводит слова Вегорста Manchester Evening News.