Мостовой — об Ондуа: возможно, его отстранение связано с признанием в любви к России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с защитником «Ганновера» Гаэлем Ондуа, который имеет камерунский и российский паспорта.

Напомним, ранее игрок сообщил, что не выступает за немецкий клуб после чемпионата мира в Катаре, где он выходил на поле в бутсах с российским флагом. Ондуа считает, что не получает игрового времени из-за своей позиции по текущей геополитической обстановке.

«Возможно, его отстранение как-то связано с тем, что он признавался в любви к России. И это нормально, когда человек высказывается за свою страну. Он высказался за Россию, он имеет на это право.

Но это нельзя напрямую назвать русофобией, потому что стоит учитывать тот факт, что он мог не проходить в состав по качеству игры. Там же ещё игроки есть, кто-то заслужил больше», — приводит слова Мостового «RT на русском».