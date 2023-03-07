Мостовой оценил шансы «Челси» пройти «Боруссию» в Лиге чемпионов

Бывший российский футболист Александр Мостовой сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Челси» и «Боруссия» Дортмунд.

«Думаю, что «Челси» по силам пройти «Боруссию». Они же уступили в гостях всего 0:1. При этом англичане играли лучше и моментов создавали больше. Во втором тайме они, пропустив нелепую контратаку, вообще задавили соперника. И в английской Премьер-лиге «Челси» выиграл последний матч. Да, перед этим у лондонцев в домашнем чемпионате дела были не очень хороши. Но не может же команда всё время быть в кризисе. Возможно, она как раз начинает из него выходить», – сказал Мостовой Vprognoze.ru.

Матч «Челси» — «Боруссия» начнётся в 23:00 по московскому времени.