Экс-игрок «Зенита» Ширл: раньше конкуренции в РПЛ было больше

Бывший защитник «Зенита» Радек Ширл оценил шансы конкурентов сине-бело-голубых завоевать чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Когда я играл в «Зените», два чемпионата выиграл казанский «Рубин». Сейчас этой команды даже нет в высшей лиге. Я не знаю, как так получилось, но это факт. В то время «Локомотив» был совсем другой командой, боролся за призовые места, а сейчас он ведёт борьбу за выживание. В ЦСКА играли футболисты, которых вызывали в сборную Бразилии: Вагнер Лав, Жо, Даниэль Карвальо.

Есть ли сейчас в ЦСКА игроки такого уровня? Я не хочу, чтобы люди подумали, что я такой великий и сейчас рассказываю, что вот в наше время чемпионат был сильнее, а сейчас он слабый. Но по факту тогда конкуренции было больше, соперники «Зенита» были укомплектованы сильными легионерами, игроками сборных», — цитирует Ширла «Евро-Футбол.Ру».