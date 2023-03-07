Радек Ширл: не скажу, что «Зенит» выигрывает в РПЛ из-за судейства

Бывший защитник «Зенита» Радек Ширл заявил, что сине-бело-голубые, скорее всего, в пятый раз подряд одержат победу в Российской Премьер-Лиге.
«Может ли что-то помешать «Зениту» выиграть РПЛ? Я думаю, что нет. У других команд просто нет шансов. На дистанции любой клуб уступает Питеру по составу и по игре. Сколько сейчас уже, восемь очков отставание? Я думаю, «Спартак» будет вести борьбу за второе место, на которое претендуют «Ростов», ЦСКА и «Динамо».
Команда, которая лидирует, вызывает большой негатив у всех остальных. Но говорить, что «Зенит» выигрывает чемпионат за чемпионатом из-за судейства, я бы не стал. Это не так. Питер доминирует по игре, по созданным моментам, превосходит всех конкурентов и в атаке, и в защите, и в позиционном нападении», — цитирует Ширла «Евро-Футбол.Ру».
- 7 марта 2023
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