«Челси» и «Боруссия» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 7 марта, состоится ответный матч в рамках Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Уэсли Фофана, Калиду Кулибали, Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Матео Ковачич, Энцо Фернандес, Бен Чилуэлл, Жоау Феликс, Рахим Стерлинг, Кай Хаверц.

«Боруссия» Дортмунд: Александер Никлас Майер-Шаде, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру, Мариус Вольф, Эмре Джан, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Салих Озджан, Марко Ройс, Себастьен Аллер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В английской Премьер-лиге команда Грэма Поттера занимает десятое место, подопечные Эдена Терзича в Бундеслиге располагаются на второй строчке.