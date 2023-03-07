«Челси» и «Боруссия» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 7 марта, состоится ответный матч в рамках Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Уэсли Фофана, Калиду Кулибали, Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Матео Ковачич, Энцо Фернандес, Бен Чилуэлл, Жоау Феликс, Рахим Стерлинг, Кай Хаверц.
«Боруссия» Дортмунд: Александер Никлас Майер-Шаде, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру, Мариус Вольф, Эмре Джан, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Салих Озджан, Марко Ройс, Себастьен Аллер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В английской Премьер-лиге команда Грэма Поттера занимает десятое место, подопечные Эдена Терзича в Бундеслиге располагаются на второй строчке.
- 7 марта 2023
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