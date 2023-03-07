Газон на стадионе «Шинника» признали негодным для проведения матча с «Енисеем»

Матч 22-го тура Мелбет Первой лиги между ярославским «Шинником» и красноярским «Енисеем», который должен был состояться на домашнем поле чёрно-синих, будет проведён на резервном поле. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба. Игра была запланирована на 12 марта.

«7 марта 2023 года комиссия ФНЛ по оценке качества футбольных полей для проведения матчей первенства по футболу на основании акта инструментальной оценки футбольного поля временно приостановила проведение матчей соревнований на стадионе «Шинник» в связи с несоответствием футбольного поля критерию стандарта РФС «травяное покрытие».

В настоящий момент клубом проводятся оперативные мероприятия по определению места проведения матча 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона «Шинник» — «Енисей» и подготовки необходимых документов для проведения матча на резервном стадионе. О месте проведения матча клуб проинформирует дополнительно», — говорится в сообщении, опубликованном в клубных ресурсах.