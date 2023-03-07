Пиоли оценил готовность Жиру и Диаса к матчу с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил готовность игроков Оливье Жиру и Браима Диаса к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
«Все игроки в порядке, включая Жиру и Диаса. У нас всего 24 игрока, каждый из которых готов сыграть с первых минут. Я сделаю выбор позже», — приводит слова Пиоли Calciomercato.
Матч «Тоттенхэм» — «Милан» пройдёт в Лондоне завтра, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первый матч завершился победой «Милана» с минимальным счётом. На групповом этапе «Тоттенхэм» занял первое место в квартете с «Айнтрахтом», «Спортингом» и «Марселем», набрав 11 очков. «Милан» финишировал вторым в группе с «Челси», «Зальцбургом» и «Динамо» Загреб, набрав 10 баллов.
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