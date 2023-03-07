Матч «Челси» — «Боруссия» Дортмунд стартовал с 10-минутной задержкой

В Лондоне стартовал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Челси» и дортмундская «Боруссия». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее начало матча было задержано на 10 минут из-за того, что автобус с игроками «Боруссии» попал в пробку на пути к стадиону «Стэмфорд Бридж».

Напомним, первая встреча команд завершилась победой «Боруссии» со счётом 1:0. Единственный гол забил Карим Адейеми. Победитель двухматчевого противостояния отправится в 1/4 финала Лиги чемпионов. Проигравший покинет нынешний розыгрыш турнира.

На групповом этапе «Челси» занял первое место в квартете с «Миланом», «Зальцбургом» и «Динамо» Загреб, набрав 13 очков. «Боруссия» финишировала второй, набрав девять очков в группе с «Манчестер Сити», «Севильей» и «Копенгагеном».