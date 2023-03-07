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Президент «Барселоны» Лапорта: мы должны продлить контракт с Хави

Президент «Барселоны» Лапорта: мы должны продлить контракт с Хави
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о продлении контракта с главным тренером каталонцев Хави.

«Я думаю, мы должны продлить контракт с Хави, он заслуживает нового долгосрочного соглашения. Хави говорит, что хочет выиграть Ла Лигу до нового контракта, но я уже договорился о нашем дальнейшем сотрудничестве», — цитирует Лапорту инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.

За время тренерской работы в клубе Хави набрал 118 очков в испанской Примере. Хосеп Гвардиола, возглавивший «Барселону» в 2008 году, набрал 117 баллов в первых 50 матчах.

В нынешнем сезоне испанской Примеры «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Сине-гранатовые набрали 62 очка после 24 туров и опережают на девять баллов мадридский «Реал», идущий вторым.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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