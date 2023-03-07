Хави прокомментировал слова Лапорты о продлении контракта

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о словах президента клуба. Ранее Жоан Лапорта заявил, что Хави заслуживает продления контракта независимо от победы в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

«Его слова сбили меня с толку. Он мой друг, но я считаю, что сначала должны быть результаты, а затем продление контракта. Для меня на первом месте находятся не деньги и не срок контракта, а то, чтобы клуб преуспевал.

Если кто-то и представляет ДНК «Барсы», то это я. Я хочу играть с мячом. Но бывает и обратное. Бывает, что у вас есть план игры, но вы должны адаптироваться. Например, как отобрать мяч у Крооса и Модрича?

Отход от стиля? Как я могу пойти против стиля, который я представляю? Я бы никогда не предал стиль, который меня подпитывал. Если я и являюсь кем-то в мире спорта, то только благодаря ему.

Я верю, что мы станем сильнее. У нас тяжёлое экономическое положение, но мы обязательно укрепимся. Мы должны быть более конкурентоспособными в Европе, это экзамен, который показал нам, что мы не совсем готовы», – приводит слова Хави AS.

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