«Челси» — «Боруссия»: Стерлинг открыл счёт в матче
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Сегодня, 7 марта, проходит ответный матч в рамках Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Челси». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
Рахим Стерлинг открыл счёт в матче на 43-й минуте. Синие по левому флангу прошли к штрафной дортмундцев, откуда последовал прострел от Бена Чилуэлла в штрафную. Стерлинг сначала толком не попал по мячу, выполнив слабый удар, но затем мяч отскочил обратно к нему, после чего Рахим мощно пробил под перекладину.
На момент написания этой новости счёт в серии по голам равный — 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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