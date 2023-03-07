«Челси» — «Боруссия»: Стерлинг открыл счёт в матче

Сегодня, 7 марта, проходит ответный матч в рамках Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Челси». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Рахим Стерлинг открыл счёт в матче на 43-й минуте. Синие по левому флангу прошли к штрафной дортмундцев, откуда последовал прострел от Бена Чилуэлла в штрафную. Стерлинг сначала толком не попал по мячу, выполнив слабый удар, но затем мяч отскочил обратно к нему, после чего Рахим мощно пробил под перекладину.

На момент написания этой новости счёт в серии по голам равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.