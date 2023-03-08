L'Équipe: продление контракта Мбаппе с «ПСЖ» зависит от победы в Лиге чемпионов
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Стали известны подробности контракта французского форварда Килиана Мбаппе с «ПСЖ». В 2022 году Мбаппе подписал новое соглашение с парижским клубом, несмотря на слухи о переходе в мадридский «Реал».
По данным L'Équipe, контракт 24-летнего нападающего сборной Франции, подписанный по схеме «2+1», будет автоматически продлён при соблюдении главного условия, которым является победа в Лиге чемпионов. Также клуб и футболист могут продлить договор на третий сезон по взаимному согласию без соблюдения данного условия.
Ранее в СМИ сообщалось, что действующий контракт Мбаппе является самым крупным в истории футбола.
В текущем сезоне Мбаппе провёл 30 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметился в них 30 голами и семью результативными передачами.
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