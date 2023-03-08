Каррагер настойчиво упоминал число семь, разговаривая с экс-вратарём «МЮ» Шмейхелем

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер неоднократно упоминал число семь, задавая вопросы экс-вратарю «Манчестер Юнайтед» Петеру Шмейхелю во время эфира, посвящённого матчам Лиги чемпионов. В воскресенье «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0 в матче английской Премьер-лиги.

Каррагер начал своё выступление словами: «Мы переходим к Лиге чемпионов, сегодня март, 7 марта. Предстоят действительно жаркие матчи, проходящие 7 марта». Затем он задал находящемуся на поле стадиона «Челси» Шмейхелю вопрос о трансферной стоимости полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема, упомянув, что она начинается с семёрки. Также он задал вопрос о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан», сказав, что гости выигрывали турнир семь раз. При этом Каррагер держал в руках бутылку с напитком 7 Up.

Затем Шмейхель спросил у Каррагера, не на семь ли очков «Манчестер Юнайтед» опережает «Ливерпуль». Джейми перестал задавать вопросы, связанные с цифрой семь, однако позднее выложил твит, в котором написал: «7 марта, € 70 млн — трансферная стоимость Джуда, семь кубков ЛЧ у «Милана».