«Челси» — «Боруссия»: Хаверц не реализовал пенальти

Сегодня, 7 марта, проходит ответный матч в рамках Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Челси». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Кай Хаверц не реализовал пенальти, не сумев вывести лондонцев вперёд по сумме двух встреч. На 47-й минуте Бен Чилуэлл прострелил в штрафную, мяч попал в локоть Мариусу Вольфу. Данни Маккели посмотрел видеоповтор эпизода, после чего назначил 11-метровый. Мощным ударом Кай попал в правую штангу, мяч от неё отрикошетил в поле.

На момент написания этой новости счёт в серии по голам равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.