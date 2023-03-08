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Челси — Боруссия Д. Прямая трансляция
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«Челси» — «Боруссия»: Хаверц реализовал пенальти со второй попытки

«Челси» — «Боруссия»: Хаверц реализовал пенальти со второй попытки
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Сегодня, 7 марта, проходит ответный матч в рамках Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Челси». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Кай Хаверц реализовал пенальти со второй попытки и вывел лондонцев вперёд, сделав счёт 2:0. На 47-й минуте Бен Чилуэлл прострелил в штрафную, мяч попал в локоть Мариусу Вольфу. Данни Маккели посмотрел видеоповтор эпизода, после чего назначил 11-метровый. В первый раз немец «с точки» попал в правую штангу, со второй попытки он снова пробил низом в правый угол, на этот раз уложив мяч под самую штангу.

По сумме двух встреч вперёд вышли подопечные Грэма Поттера (2:1).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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