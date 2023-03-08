Хави — о работе в «Барселоне»: меня постоянно судят и критикуют. Это очень тяжело

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, является ли работа в каталонском клубе тяжёлой.
«Меня постоянно судят и критикуют. Это тяжело, у меня семья и маленькие дети. Есть много моментов, когда быть тренером «Барселоны» невыгодно.
Это очень тяжело, когда тебе говорят, что ты плохой или что у тебя нет характера. Иногда ты не знаешь о критике, и тебе звонит друг и говорит, что тебя уничтожают в социальных сетях.
Худшие дни в моей жизни были во время работы тренером «Барселоны». Во многих случаях я спрашивал себя, стоит ли это того. Мне ничего не нужно в финансовом плане, но я из «Барселоны» и хочу помочь клубу», — приводит слова Хави Marca.
Ранее президент клуба Жоан Лапорта заявил, что Хави заслуживает продления контракта.
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