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Главный тренер «Боруссии» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Главный тренер «Боруссии» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. «Боруссия» потерпела поражение в ответном матче 1/8 финала с «Челси» со счётом 2:0 и вылетела из турнира.

«С таким результатом сложно смириться, мы очень расстроены. Это были две очень напряжённые игры. Во втором тайме мы показали доминацию в игре, создали много моментов, но этого оказалось слишком мало. Стоит сказать, что «Челси» заслуживает пройти дальше, учитывая то, как складывались эти два матча. Но мы бы тоже заслужили проход, обе игры были достаточно равными», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

По сумме двух встреч подопечные Грэма Поттера одержали победу с общим счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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