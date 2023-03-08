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Поттер стал вторым английским тренером, выигравшим пять матчей в Лиге чемпионов за сезон

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер стал вторым английским тренером, выигравшим пять матчей Лиги чемпионов за сезон.

Ранее это достижение удалось достичь тренеру Бобби Робсону с «Ньюкаслом» в сезоне-2002/2003.

Напомним, сегодня, 8 марта, завершился ответный матч в рамках Лиги чемпионов между «Челси» и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев, тогда как в первой встрече победили дортмундцы — 1:0. По сумме двух встреч подопечные Грэма Поттера одержали победу с общим счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

До этого синие при Поттере обыграли «Милан» (3:0, 2:0), «Зальцбург» (2:1) и «Динамо» Загреб (2:1).

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: