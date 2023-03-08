Педро интересен клубам-участникам ЛЧ. У «Зенита» есть право приоритетного выкупа игрока

«Зениту» и многим европейским клубам интересен вингер «Коринтианс» Педро дос Сантос.

Как сообщает Goal, в «Коринтиансе» ждут предложений по 17-летнему игроку атаки в летнее трансферное окно.

Интерес к Педро проявляют «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», ПСВ, «Брайтон», «Ньюкасл» и «Зенит», получивший право приоритетного выкупа игрока в рамках сделки по переходу нападающего Юри Алберто в бразильский клуб.

В «Коринтиансе» ожидают, что Педро станет крупнейшей продажей в истории клуба.

Срок контракта бразильца с «Коринтианс» рассчитан до 2025 года, в нём есть опция продления сотрудничества ещё на два сезона. Отступные для европейских клубов – € 50 млн. Сообщалось, что бразильский клуб хочет повысить отступные за Сантоса до € 80-100 млн.