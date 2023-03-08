Грэм Поттер прокомментировал выход «Челси» в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о выходе команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Очень много эмоций. Концовка была напряжённой, но ребята сыграли фантастически. Я рад, что они одержали победу, и это здорово для всех.

Получил ли достаточно информации о перебитом пенальти? Не очень, если честно. Я знал, что игроки «Боруссии» вбежали в штрафную. Бить должен был Хаверц или Рис Джеймс. Очевидно, что мы уверены в Кае. Я не смотрел исполнение удара, но обрадовался, когда услышал рёв трибун. Бить пенальти – это не для меня, поэтому я благоговею перед любым, кто это делает.

В раздевалке царило фантастическое ощущение. Мы пережили тяжёлый период, и этот турнир очень много значит для нас. Мы хотели прогрессировать и попасть в четвертьфинал, и это задаст нам настрой на следующие несколько недель.

Мы должны восстановиться и подготовиться к субботней игре с «Лестером». Это здорово для парней – два сухих матча после тяжёлого периода. Такое случается в жизни, и всё зависит от того, как вы отреагируете, а игроки отреагировали фантастически.

Было важно, чтобы мы оказали на них давление, и болельщики были с нами. Это было нелегко сделать, потому что это топ-команда, играющая уверенно.

Надо отдать должное игрокам, они выложились полностью, и по ходу двух игр я думаю, что мы заслуживаем пройти дальше», – приводит слова Поттера BBC.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: