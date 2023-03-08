Президент «Барселоны» Лапорта прокомментировал уход Месси из команды в 2021 году

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны». Испанский клуб не продлил контракт с форвардом в 2021 году. Он перешёл в «ПСЖ» свободным агентом.

«Я должен был принять это решение. Клуб – важнее всех игроков. Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне испанской Примеры «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Сине-гранатовые набрали 62 очка после 24 туров и опережают на девять баллов мадридский «Реал», идущий вторым. В следующем туре чемпионата «Барселона» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао (12 марта).

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